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Может ли Индия стать гарантом безопасности для Украины: неожиданный ответ

Гарантировать безопасность Украине должны не Индия или Китай, а другие страны

сегодня, 17:58
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Ткачик Олеся

Индия не может рассматриваться как основной гарант безопасности для Украины, поскольку ее влияние на Россию значительно преувеличено, заявил в эфире Freedom политолог Тарас Загородний.

Может ли Индия стать гарантом безопасности для Украины: неожиданный ответ

Индия

Индия не может быть гарантом безопасности Украины. Да, теоретически, как ядерное государство, может быть, но основными гарантами безопасности и выполнения обязательств России перед Украиной и западным миром являются все-таки Соединенные Штаты, страны Большой семерки и, прежде всего, Европа", — сказал он.

Эксперт считает, что роль Индии во влиянии на Москву значительно переоценена. Загородний не понимает, как Индия или Китай могут фактически гарантировать соблюдение Россией обязательств перед Украиной. По его мнению, в реальности это маловероятно.

Загородний считает, что Индия может быть рассмотрена как дополнительный участник, но только в составе пула государств, где уже есть США, Великобритания, Франция и Германия. Однако как отдельный гарант это не реалистично, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил саммит БРИКС и перед ним рассыпался в похвалах России. При этом опубликовал их в своем Твиттере именно на русском языке. В ходе встречи с Путиным Моди заявил, что его страна поддерживает урегулирование конфликта в Украине исключительно мирным путем. Также Моди добавил, что готов приложить усилия, чтобы помочь в том, чтобы закончить войну.

Также "Комментарии" рассказывали , что в действительности в Индии считают, что Украина находится на стороне зла, а Россия – на стороне хорошо. В Индии Украину воспринимают как мятежный Пакистан. Индия сочувствует украинским жертвам и осуждает российские преступления, но четко понимает, что правда на стороне России, а Украина является злом, которое необходимо обуздать.




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Источник: https://uatv.ua/uk/indiya-ne-mozhe-buty-osnovnym-garantom-bezpeky-dlya-ukrayiny-dumka-eksperta/
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