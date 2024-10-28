Может ли Индия помочь Украине закончить войну: о чем говорит заявление Зеленского

В то время как Украина фактически отказалась рассматривать Китай как возможного посредника в переговорах с РФ, другое дело – Индия. Киев рассматривает эту страну как такую, которая может помочь завершить войну в Украине. По крайней мере, об этом свидетельствует новое заявление президента Владимира Зеленского о том, что премьер Индии Нарендра Моди мог бы повлиять на завершение войны между Украиной и РФ. В частности, на территории Индии могли бы пройти переговоры между Киевом и Москвой. О чем говорит это заявление президента? Почему именно Индию украинские власти рассматривают как возможного посредника? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото - сайт Офиса президента Украины

Почему Индия: заявление Зеленского и роль Дели в поиске мира

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что на фоне продолжающейся на территории Украины войны более полутора лет вопрос о возможных посредниках для переговоров между Киевом и Москвой остается актуальным.

"Несмотря на то, что ранее рассматривались разные варианты, Украина практически отказалась видеть в Китае потенциального посредника, обращая внимание на другую ключевую страну – Индию. Последнее заявление президента Владимира Зеленского говорит о том, что Киев видит в индийском премьер-министре Нарендре Моди фигуру, способную повлиять на завершение войны", – считает эксперт.

Заявление Зеленского: на что намекнул президент

По мнению Алексея Воронцова, Владимир Зеленский в своем заявлении отметил, что Индия могла бы стать площадкой для проведения переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что страна с одной из крупнейших экономик мира и значительным международным весом может способствовать нахождению компромиссных решений. Упоминание Индии на фоне многих дипломатических усилий со стороны Украины указывает на стремление расширить круг возможных партнеров, готовых участвовать в поиске мира.

Почему именно Индия

" Выбор Индии как потенциального посредника обусловлен несколькими факторами: нейтральная позиция в конфликте. На протяжении всего конфликта Индия поддерживала нейтральный курс, избегая прямого осуждения как Украины, так и России. Дели сохраняет прочные экономические связи с Москвой, в том числе в сфере энергетики, но одновременно участвует в ряде международных организаций, где обсуждаются вопросы войны. Эта нейтральная позиция позволяет Индии выступать посредником, к которому с определенной степенью доверия могут отнестись обе стороны. Дипломатический вес и международное влияние. Индия является одной из крупнейших демократий мира и активно участвует в международных форумах, таких как G20 и БРИКС. Ее рост на мировой арене делает ее привлекательным партнером для миротворческих инициатив. Индия может задействовать свои дипломатические способности и рычаги, чтобы содействовать началу диалога. Интерес стабильности на мировой арене. Экономическая стабильность и безопасная глобальная среда являются ключевыми интересами Индии. Учитывая ее роль в мировой экономике и растущую зависимость от импорта энергоресурсов прекращение конфликта в Украине стало бы важным шагом к стабилизации цен на энергоносители и продовольствие", – говорит эксперт.

Что касается того, что это означает для мирного процесса, то, по мнению Алексея Воронцова, обращение к Индии, как к возможному посреднику, может свидетельствовать о гибкости украинской дипломатии и стремлении искать альтернативные пути урегулирования конфликта.

"Важно понимать, что Индия, поддерживая нейтралитет, может стать платформой, где стороны смогут обсудить пути прекращения войны без значительных репутационных потерь. Пока остается открытым вопрос о том, насколько Индия готова взять на себя активную роль в мирных переговорах, однако само заявление Зеленского указывает на поиск новых возможностей и важность дипломатических усилий при затяжном конфликте", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Влияние Индии сегодня чрезвычайно велико

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль сразу подчеркнула, что партнерство, переговоры с Индией и возможность проведения второго Саммита мира в Индии – крайне важно.

"Давайте вспомним о том, что Индия сейчас обогнала Китай по населенности и сейчас по численности населения это самая многочисленная страна мира, в которой проживает почти полтора миллиарда человек. Мы понимаем, что для того, чтобы реализовать формулу мира президента Зеленского, нам нужно иметь партнерство со всем демократическим миром на всех континентах и, конечно, это не ограничивается территорией Европы, Северной Америки. Нам важно иметь партнеров из демократических стран действительно на всех континентах. Опять же, если мы вернемся к формуле мира президента Зеленского, мы помним, что один из пунктов – ядерная безопасность. Индия же является ядерным государством, членом этого ядерного клуба. Поэтому крайне важно, чтобы от имени этого государства звучали заявления, что нам не нужен ядерный терроризм, что нам нужна ядерная безопасность в мире", – отметила Екатерина Коваль.

Также эксперт прокомментировала роль личности премьер-министра Индии Нарендры Моди и его влияния на мировые процессы.

"Могу сказать, что господин Моди является не только премьер-министром, он также является религиозным лидером Индии, а мы помним, что это почти полтора миллиарда населения земного шара. Он оказывает колоссальное влияние. Поэтому нам очень важно иметь партнерство с этой страной, как также важно, чтобы эта страна действительно поддерживала все пункты формулу мира президента Зеленского. Чтобы именно из Дели поступало как можно больше месседжей для всего демократического мира по поддержке формулы мира президента Зеленского и недопустимости агрессии со стороны РФ и любой подобной агрессии других стран", – отметила эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли БРИКС может стать антизападным блоком: Моди сделал заявление.



