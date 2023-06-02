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"Мозг Путина" сошел с ума: "Вы, хохлы, мразь"

Александра Дугина называют "мозгом Путина" и идеологом "русского мира"

2 июня 2023, 23:28
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Автор:

Константин Куликов

Российский философ Александр Дугин, к мнению которого прислушивается президент РФ, за что его прозвали "мозгом Путина", сделал несколько агрессивных шовинистических публикаций. Об этом сообщают "Комментарии".

"Мозг Путина" сошел с ума: "Вы, хохлы, мразь"

Александр Дугин

Пятничным вечером в своем телеграмм-канале идеолог "русского мира" написал:


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"Вы, хохлы, мразь, а не враг, не народ. Просто тупая, грязная, вонючая, ничтожная мразь. Как были, так и будете ей".

Затем добавил:

"Перемолем вас, как и наших либералов, в ничто. В компост. И следа не останется. Русские наследят землю".

Через некоторое время Дугин дописал:

"Те из хохлов, что русские, останутся. А остальные сгинут. Туда им и дорога. С кем, вы снова, в какой раз связались?! С Западом? С ЛГБТ? С Байденом? Вам конец".

А затем еще:

"Следом за Шебекено и Валуйками пойдет Харьков и Сумы. Да, мы отступили, но мы наступим".

Напомним, что накануне Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" осуществили уже третий рейд на территорию Белгородской области, в район Шебекино. При этом бои развернулись на околицах этого 40-тысячного  райцентра. Город подвергался обстрелу. Часть населения эвакуировали, часть — выехали сами.

По словам местной жительницы, власти предоставили местных жителей самих себе. Тем не менее, Путин наградил мэра города орденом Мужества. Главный рупор Кремля — Песков — подтвердил непростую ситуацию в Белгородской области, но при этом отметил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние на ход "военной спецоперации" в целом. 

Отметим, что минувшим летом, в Подмосковье погибла дочь Александра Дугина Дарья — во взрыве ее авто, в которое планировал сесть он сам, Дугин обвинял украинскую разведку.



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Обсуждения

Ігор

2 июня 2023, 23:21

Одні росіяни Дугін Зе Беня Ролдугін Соловйов Кісельов Абрамович Шендерович Троцкій Бухарін Маркс Енгельс ... Вони сіять ненависть з обох сторін. Ще роздати наркоту, бояру, підкріпити православним опіумом, щоб мозок черні взагалі не діяв - тваринна сліпа православна біснуватість. Ось вона юдейська мета, їм бильшовизму було мало.


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