Старые танки "Абрамс", которые Дональд Трамп разрешил отправить в Украину, конечно же, не сделают погоды на поле боя. Против дронов любой танк – оружие устаревшее. Но сам факт того, что США опосредованно возобновляют поставки оружия Украине означает очень много. Об этом у себя в Facebook пишет журналист и блогер Иван Яковина.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Это совершенно очевидный сигнал Москве: если перемирия не будет, то и другие страны получат разрешение отправлять американское оружие Украине в любых количествах. Ну, а сами США с удовольствием этим странам свое оружие продадут", – отметил журналист.

Он продолжает, американцы будут хорошо зарабатывать на поставках оружия своим союзникам, а те уже будут помогать Украине. В результате все будут довольны и счастливы. Кроме РФ, конечно.

"Думаю, что эта схема — важный элемент системы давления на Москву, которым Трамп будет сегодня угрожать. Есть еще снижение цен на нефть с помощью саудовских друзей, а также санкции против российских танкеров с помощью европейцев. Но Путин, конечно, все равно откажется от перемирия", – подытожил Иван Яковина.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.







