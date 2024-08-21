Москва задействовала в Курской области "космическую пехоту": что это значит

Кремль пытается защитить Курскую область от украинского наступления, задействуя части, сформированные из специалистов. Но вряд ли использование их в качестве пехоты будет эффективно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что согласно отчету российского расследовательского издания "Важные истории", одним из подразделений, развернутых для защиты от украинского вторжения в Курскую область, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС). Мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчиняется группировке войск России "Север".

Сообщается, что в состав мотострелкового полка, укомплектованного ВКС, входят те, кто ранее занимал специальные должности, такие как операторы РЛС раннего предупреждения и в полках тяжелых бомбардировщиков дальней авиации.

По данным британской разведки, отвлечение людей с этих ранее высокоприоритетных областей свидетельствует о сохраняющейся нехватке личного состава. Их используют не по назначению и в качестве пехоты, что может снизить возможности России по возвращению территории в Курской области.

"Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержания своего подхода к массовой изнурительной войне против Украины. Высокие показатели потерь, возникающие в результате этого, означают, что России необходимо постоянно пополнять личный состав пехоты на передовой, что почти наверняка продолжит ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким потенциалом", — отмечают в Минобороны Британии.

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