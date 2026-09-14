Москва неожиданно дала сигнал о переговорах: кто встретится с Украиной

Россия готова к новым трехсторонним переговорам с Украиной и США. Кремль дал понять, что встреча может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, однако Москва пока не определилась ни со сроками, ни с уровнем своего представительства.

Кремль. Фото: из открытых источников

13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает проведения трехсторонних переговоров в обозримом будущем. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что ОАЭ выразили готовность принять встречу.

При этом именно российский президент будет лично определять состав делегации. Ушаков отметил, что Путин сам решит, кто будет представлять Россию на переговорах.

Этот момент может оказаться ключевым. Ранее Кремль неоднократно затягивал проведение трехсторонних встреч или отказывался от них, а в некоторых случаях направлял на переговоры представителей более низкого уровня.

Теперь Москва формально не отвергает саму идею переговоров сразу трех сторон. Президент Украины Владимир Зеленский и американские представители также продолжают настаивать на проведении такой встречи.

Переговорный процесс активизировался после контактов американской стороны с Москвой и Киевом. 6 сентября Зеленский провел встречи с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали возможные параметры завершения войны, включая гарантии безопасности и экономическую поддержку Украины.

Однако согласие Москвы на саму встречу еще не означает готовности Кремля принять предложенные условия мира. Российские представители продолжают настаивать на собственных территориальных требованиях, а Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о необходимости достижения всех целей, которые Москва ставит перед войной.

Теперь интрига заключается в двух вопросах: когда именно пройдет встреча и кого Путин отправит в ОАЭ. Если российский лидер направит делегацию высокого уровня, это может стать сигналом о готовности Москвы серьезнее обсуждать политическое урегулирование. Если же Кремль ограничится чиновниками более низкого ранга, переговоры могут оказаться очередным инструментом затягивания процесса.

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