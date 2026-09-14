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Москва зненацька дала сигнал про переговори: хто зустрінеться з Україною

Кремль допустив тристоронню зустріч Росії, України та США в ОАЕ, проте конкретна дата та склад російської делегації поки що залишаються невідомими

14 вересня 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Росія готова до нових тристоронніх переговорів з Україною та США. Кремль дав зрозуміти, що зустріч може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, проте Москва поки що не визначилася ні з термінами, ні з рівнем свого представництва.

Москва зненацька дала сигнал про переговори: хто зустрінеться з Україною

Кремль. Фото: із відкритих джерел

13 вересня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва очікує на проведення тристоронніх переговорів у найближчому майбутньому. Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що ОАЕ висловили готовність прийняти зустріч.

При цьому саме російський президент особисто визначатиме склад делегації. Ушаков зазначив, що Путін сам вирішить, хто представлятиме Росію на переговорах.

Цей момент може бути ключовим. Раніше Кремль неодноразово затягував проведення тристоронніх зустрічей або відмовлявся від них, а в деяких випадках направляв на переговори більш низький рівень.

Тепер Москва формально не відкидає саму ідею переговорів одразу трьох сторін. Президент України Володимир Зеленський та американські представники також продовжують наполягати на проведенні такої зустрічі.

Переговорний процес активізувався після контактів американської сторони з Москвою та Києвом. 6 вересня Зеленський провів зустрічі з американським спецпредставником Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни, включаючи гарантії безпеки та економічну підтримку України.

Проте згода Москви на зустріч ще не означає готовності Кремля прийняти запропоновані умови миру. Російські представники продовжують наполягати на власних територіальних вимогах, а Володимир Путін раніше неодноразово заявляв необхідність досягнення всіх цілей, які Москва ставить перед війною.

Тепер інтрига полягає у двох питаннях: коли саме відбудеться зустріч і кого Путін відправить до ОАЕ. Якщо російський лідер направить делегацію високого рівня, це може стати сигналом про готовність Москви серйозніше обговорювати політичне врегулювання. Якщо ж Кремль обмежиться чиновниками нижчого рангу, переговори можуть стати черговим інструментом затягування процесу.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-13-2026/
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