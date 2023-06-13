Москва может склониться к дипломатии, в случае успешного контрнаступления, - Блинкен

В этом уверен государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишут "Комментарии". Такое мнение Блинкен высказал в ходе совместного с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни брифинга.



Москва может захотеть переговоров, если будет проигрывать на фронте

"Успех Украины в контрнаступлении может сделать две вещи. Это укрепит ее позицию за любым столом переговоров, который появится. Это также может привести к тому, что Путин наконец-то сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал", – сказал государственный секретарь в США.

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Блинкен также отметил, что Америка будет продолжать поддерживать украинское государство до победы.

"Наша постоянная поддержка Украины имеет решающее значение в том, чтобы она могла со временем создать мощное средство сдерживания и оборонный потенциал для своей армии, чтобы в будущем, если Россия попытается осуществить новую агрессию, она имела шанс умерить ее и, если необходимо, эффективно защититься от нее", – добавил он.

В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель убежден, что война в Украине будет продолжаться до выборов в США. Он подчеркнул, что при Трампе эта ситуация "разворачивалась бы совсем по-другому". Пока же президенту России Путину не выгодно завершать начатое, именно сейчас.

"Думаю, что он ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", – сказал Боррель в интервью испанскому медиа Onda Cero.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — стало известно, заменят ли США, потерянные Украиной в бою БМП Bradley. Новый пакет, в который войдут Stryker и Bradley, могут объявить уже сегодня.