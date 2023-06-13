Москва может склониться к дипломатии, в случае успешного контрнаступления, - Блинкен

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Белоокая Ира
В этом уверен государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишут "Комментарии". Такое мнение Блинкен высказал в ходе совместного с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни брифинга.
Москва может захотеть переговоров, если будет проигрывать на фронте
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Блинкен также отметил, что Америка будет продолжать поддерживать украинское государство до победы.
В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель убежден, что война в Украине будет продолжаться до выборов в США. Он подчеркнул, что при Трампе эта ситуация "разворачивалась бы совсем по-другому". Пока же президенту России Путину не выгодно завершать начатое, именно сейчас.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — стало известно, заменят ли США, потерянные Украиной в бою БМП Bradley. Новый пакет, в который войдут Stryker и Bradley, могут объявить уже сегодня.
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