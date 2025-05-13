Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в ближайший четверг. Об этом в интервью российским пропагандистам сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

При этом Песков решил сохранить интригу, отметив, что он пока больше ничего по этому поводу сказать не может.

При этом главный рупор Кремля уточнил, что подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона.

"Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе", – отметил Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — кремлевские чиновники работают над созданием условий для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин имел основания отклонить приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для переговоров о прекращении огня. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики обращают внимание на заявление вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева 12 мая, которые назвал приглашение Зеленского "спектаклем" и "комедией". Он утверждал, что встречи на высоком уровне не организуются в "такой сложной ситуации", и обвинил Зеленского в попытке обвинить Россию в недоговороспособности. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа 12 мая выразил сомнение в том, что Путин поедет в Стамбул на встречу с Зеленским. Чепа заявил, что Россия "не может доверять Украине в любых переговорах, поскольку Украина нарушила предыдущие соглашения и в одностороннем порядке навязала России прекращение огня".

"На момент подготовки данного отчета в Кремле официально не ответили на приглашение Зеленского, хотя заявления российских чиновников низшего звена указывают на то, что Путин, скорее всего, не поедет в Стамбул и не встретится с Зеленским", — пишут аналитики.



