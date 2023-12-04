Мосийчук об обороне Юга: Правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

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Slava Kot
Правоохранительные органы обязаны дать честные ответы на вопрос, надлежащим ли образом была организована оборона Юга, а общество — еще больше обязано быть готовым их услышать. Об этом сообщает издание "ДС" со ссылкой на заявление бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.
Игорь Мосийчук об обороне Юга. Фото из открытых источников
Он призвал не повторять ошибки за нашим врагом и не жить в иллюзиях. Одна из них — верить, что украинское военно-политическое руководство не допускает ошибок, а армия полностью избавилась от советщины и стала соответствовать всем образцам НАТО.
Мосийчук заявил, что командование обязано действовать по инструкции, установленной законодательством. Согласно ей, командование объединенных сил ВСУ должно было обратиться к Главнокомандующему ВСУ с необходимостью развертывания сил ТРО в связи с недостаточностью имеющихся сил и средств. Со своей стороны Главнокомандующий ВСУ должен был подготовить представление на СНБО со всеми обоснованиями. Окончательное решение принимает СНБО.
Как известно из сообщений Государственного бюро расследований, следствие не установило факта, что соответствующее обращение в СНБО было.
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