Мосийчук об обороне Юга: Правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

Правоохранительные органы обязаны дать честные ответы на вопрос, надлежащим ли образом была организована оборона Юга, а общество — еще больше обязано быть готовым их услышать. Об этом сообщает издание "ДС" со ссылкой на заявление бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Игорь Мосийчук об обороне Юга. Фото из открытых источников

Он призвал не повторять ошибки за нашим врагом и не жить в иллюзиях. Одна из них — верить, что украинское военно-политическое руководство не допускает ошибок, а армия полностью избавилась от советщины и стала соответствовать всем образцам НАТО.

"Объективная реальность состоит в том, что государство Украина действительно не сделало все возможное для защиты своих граждан и территорий. Провал обороны юга заключается не только в ненадлежащем минировании мостов и дамб на границе с оккупированным Крымом, но и в ненадлежащем или недостаточном развертывании Теробороны. Так сказано в уголовном производстве, существование которого также является объективной реальностью", — пишет Мосийчук.

Мосийчук заявил, что командование обязано действовать по инструкции, установленной законодательством. Согласно ей, командование объединенных сил ВСУ должно было обратиться к Главнокомандующему ВСУ с необходимостью развертывания сил ТРО в связи с недостаточностью имеющихся сил и средств. Со своей стороны Главнокомандующий ВСУ должен был подготовить представление на СНБО со всеми обоснованиями. Окончательное решение принимает СНБО.

Как известно из сообщений Государственного бюро расследований, следствие не установило факта, что соответствующее обращение в СНБО было.

"Алгоритм не был исполнен. Почему, ведь каждое звено в цепочке точно знало, что должно делать? Это же опытные люди. В 2018-2019 годах генерал Наев был командующим ООС. Генерал Залужный был его первым заместителем. Полагаю, правоохранительные органы обязаны дать обществу честные ответы на эти вопросы. А мы еще больше обязаны быть готовы их услышать", — написал Игорь Мосийчук.