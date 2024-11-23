Мощный удар по Бердянску: что известно сейчас

В ночь на 23 ноября в оккупированном городе Бердянск, Запорожская область произошел громкий взрыв. Инцидент произошел в районе порта, где, по предварительной информации, могло быть попадание. Взрыв испугал жителей города, однако оккупационная администрация избегает комментариев.

Взрыв в районе порта Бердянска

Бердянская городская военная администрация сообщила, что взрыв был слышен примерно в 23:40. Местные Telegram-каналы, в том числе "Бердянск сегодня", подтвердили, что звук раздавался со стороны порта. Сразу после взрыва в этом районе появилось зарево, а в воздухе чувствовался запах горелого. Параллельно с этим в пророссийских пабликах появилась информация об угрозе атаки дронов.

По словам местных жителей, взрыв был настолько мощным, что его услышали во многих частях города. Люди сообщают, что после взрыва они наблюдали световую вспышку в сторону порта, что напоминало зарево. В прибрежной зоне был отчетливо ощутим запах горения.

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