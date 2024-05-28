Мощный "прилет" в Луганске: эффектное зрелище для тысяч луганчан

Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы, в сети публиковали видео мощного пожара. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, что рядом.

Взрывы в Луганске. Фото: из открытых источников

"Чуть больше года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвела "бавовна", которая испортила россиянам планы", – отметил Артем Лысогор.

Чиновник подчеркнул, что россияне, как и обычно, не покажут, что именно повреждено или разрушено. По его словам, это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными.

"Об удачной работе "пэ-вэ-о" тоже не удастся соврать, потому что последствия взрывов "на земле" видели тысячи луганчан. Они знают, что если попадает, то куда надо!", – резюмировал глава Луганской ОВА.

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