Мощный "прилет" в Луганске: эффектное зрелище для тысяч луганчан

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Кравцев Сергей
Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы, в сети публиковали видео мощного пожара. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, что рядом.
Взрывы в Луганске. Фото: из открытых источников
Чиновник подчеркнул, что россияне, как и обычно, не покажут, что именно повреждено или разрушено. По его словам, это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными.
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