Мощные взрывы в Крыму и Новороссийску: стали известны подробности

Как передает портал "Комментарии", в Новороссийске (Краснодарский край, Российская Федерация) раздались взрывы в ночь на 17 мая. В районе города якобы работали системы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Под удар, предварительно, попал порт. Что касается Крыма, то гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные с помощью стрелкового оружия отражают атаку БПЛА. Вскоре в городе частично пропал свет.

Взрывы. Фото: из открытых источников

В Новороссийске раздалась целая серия взрывов. Отмечается, что мог быть нанесен удар беспилотниками по местному порту.

"Местные жители сообщают, что целью БПЛА в Новороссийске являются порт и нефтебаза", — пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Позже РосСМИ написали, что порт в этом городе был обесточен.

Что касается Крыма, то Развожаев объяснил исчезновение света отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". По его словам, на нее упали обломки сбитых дронов.

Стоит напомнить, что уже третью ночь объекты захватчиков на оккупированном полуострове под атакой дронов. Днем оккупанты заявляли об уничтожении морских дронов, котоыре двигались в сторону Крыма. А в ночь на 15 зрывы были слышны в районе военного аэродрома "Бельбек". Россияне отчитались о сбитии 10 ракет ATACMS. Сообщалось, что могли пострадать рссийские самолеты МиГ-31 и Су-27.

Партизаны из движения "АТЕШ" сообщили о точном попадании и многочасовой последующей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189).

Отмечается, что на том складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые терроризируют украинские города.

"Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации", – добавили в движении.

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