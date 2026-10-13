Мощные взрывы во Львове: есть «прилеты» по домам, сообщают о раненых

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Недилько Ксения
Сегодня днем во время воздушной тревоги в деревне Малехов, входящей в состав Львовской громады, зафиксировано падение подбитого вражеского беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента разрушений потерпел гражданский сектор, а также известно об одном потерпевшем.
Иллюстративное фото
Воздушная угроза жителям западного региона длилась около получаса — с 15:04 до 15:31. Первые тревожные данные с места происшествия обнародовал городской голова Львова.
Вскоре информацию об атаке подтвердили и в областной военной администрации, уточнив характер происшествия и детализировав последствия.
Чиновник подчеркнул, что на локации развернули работу все необходимые экстренные и профильные службы для ликвидации последствий атаки.
Впоследствии появились трагические обновления пострадавших среди гражданского населения в результате падения обломков на жилые массивы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове продолжается разбор завалов жилого дома, куда попала "Бандероль". Сейчас известно о четырех погибших людях.