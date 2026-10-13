Мощные взрывы во Львове: есть «прилеты» по домам, сообщают о раненых

Сегодня днем во время воздушной тревоги в деревне Малехов, входящей в состав Львовской громады, зафиксировано падение подбитого вражеского беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента разрушений потерпел гражданский сектор, а также известно об одном потерпевшем.

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Воздушная угроза жителям западного региона длилась около получаса — с 15:04 до 15:31. Первые тревожные данные с места происшествия обнародовал городской голова Львова.

"Имеем информацию о попадании вражеского БПЛА в Малехове Львовской громады, — оперативно проинформировал мэр города Андрей Садовой. — Предварительно сообщают о повреждении нескольких частных домов".

Вскоре информацию об атаке подтвердили и в областной военной администрации, уточнив характер происшествия и детализировав последствия.

"По предварительной информации, во время воздушной тревоги в селе Малехов Львовского района упал подбитый вражеский беспилотник", — сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Чиновник подчеркнул, что на локации развернули работу все необходимые экстренные и профильные службы для ликвидации последствий атаки.

Впоследствии появились трагические обновления пострадавших среди гражданского населения в результате падения обломков на жилые массивы.

"На данный момент известно об одном травмированном человеке", — добавил Максим Козицкий. Информация о состоянии раненого и степени разрушений частных домов продолжает уточняться спасателями и милицией.

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