Потужні вибухи у Львові: є «прильоти» по будинках, повідомляють про поранених

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Недилько Ксения
Сьогодні вдень під час повітряної тривоги у селі Малехів, що входить до складу Львівської громади, зафіксовано падіння підбитого ворожого безпілотного літального апарата. Внаслідок інциденту руйнувань зазнав цивільний сектор, а також відомо про одного потерпілого.
Ілюстративне фото
Повітряна загроза для мешканців західного регіону тривала близько пів години — з 15:04 до 15:31. Перші тривожні дані з місця події оприлюднив міський голова Львова.
Невдовзі інформацію про атаку підтвердили і в обласній військовій адміністрації, уточнивши характер події та деталізувавши наслідки.
Посадовець підкреслив, що на локації розгорнули роботу всі необхідні екстрені та профільні служби для ліквідації наслідків атаки.
Згодом з'явилися трагічні оновлення щодо постраждалих серед цивільного населення внаслідок падіння уламків на житлові масиви.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові триває розбір завалів житлового будинку, куди влучила "Бандероль". Зараз відомо про чотирьох загиблих людей.