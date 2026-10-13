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Потужні вибухи у Львові: є «прильоти» по будинках, повідомляють про поранених

Падіння збитого безпілотника у Львівській громаді: мер та очільник ОВА повідомили про наслідки обстрілу

13 жовтня 2026, 16:02
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Недилько Ксения

Сьогодні вдень під час повітряної тривоги у селі Малехів, що входить до складу Львівської громади, зафіксовано падіння підбитого ворожого безпілотного літального апарата. Внаслідок інциденту руйнувань зазнав цивільний сектор, а також відомо про одного потерпілого.

Потужні вибухи у Львові: є «прильоти» по будинках, повідомляють про поранених

Ілюстративне фото

Повітряна загроза для мешканців західного регіону тривала близько пів години — з 15:04 до 15:31. Перші тривожні дані з місця події оприлюднив міський голова Львова.

"Маємо інформацію про влучання ворожого БПЛА у Малехові Львівської громади, — оперативно поінформував мер міста Андрій Садовий. — Попередньо повідомляють про пошкодження кількох приватних будинків".

Невдовзі інформацію про атаку підтвердили і в обласній військовій адміністрації, уточнивши характер події та деталізувавши наслідки.

"За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги у селі Малехів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник", — повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Посадовець підкреслив, що на локації розгорнули роботу всі необхідні екстрені та профільні служби для ліквідації наслідків атаки.

Згодом з'явилися трагічні оновлення щодо постраждалих серед цивільного населення внаслідок падіння уламків на житлові масиви.

"На цю годину відомо про одну травмовану людину", — згодом додав Максим Козицький. Інформація щодо стану пораненого та ступеня руйнувань приватних будинків продовжує уточнюватися рятувальниками та правоохоронцями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові триває розбір завалів житлового будинку, куди влучила "Бандероль". Зараз відомо про чотирьох загиблих людей.



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