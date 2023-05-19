Мощные взрывы в Мариуполе: попадание в оккупантов

Стало известно о взрывах в Мариупольском районе. Об этом сообщают "Комментарии".

Мариуполь

"Известно о трех мощных взрывах, которые слышали мариупольцы. Предварительно, попадание в местонахождение личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта, — сообщает Мариупольский городской совет. — Судя по видео, в случае подтверждения информации, враг должен был понести значительные потери".

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"Ждем хороших новостей", — отмечают в украинской мэрии Мариуполя. По сообщению некоторых телеграмм-каналов, сегодня днем ​​на аэродром были перебазированы вертолеты оккупантов.

Напомним, что с получением Украиной дальнобойных ракет ВСУ стали доступны для ударов позиции оккупантов в Мариуполе и Луганске.

Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, в Мариуполь прибывают российские граждане, занимающие квартиры выехавших из оккупированного города горожан. После нападения России из города выехало более 100 тыс. украинцев, а когда была совершена оккупация, еще 100 тыс. выехали через Россию, Европу и попали на территорию Украины. Таким образом, около половины домов в Мариуполе остаются незаселенными.

По словам Петра Андрющенко, оккупационные власти под руководством Кремля начали заселять туда жителей "глубинных народов России", занимающих квартиры мариупольцев. По оценкам Андрющенко, количество приезжих россиян в оккупированном Мариуполе превысило отметку в 40 тыс. человек.

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