Мощные санкции против РФ станут тотальным провалом: эксперт разгромил план Трампа



















Принятый Палатой представителей США законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана может стать дополнительным инструментом давления на Кремль, однако ожидать автоматического введения всего предусмотренного пакета ограничений не стоит. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

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Эксперт обратил внимание, что одна из главных особенностей документа — возможность давить не только непосредственно на Россию, но и на государства, продолжающие покупать российские энергоносители. Речь идет, в частности, о возможности введения пошлин до 100%, что, прежде всего, создает риски для крупных покупателей российской нефти — Китая и Индии.

"Главное новшество этого законопроекта — это перенос санкционного давления из самой России на крупнейших покупателей ее стратегических ресурсов, а также на посредников", — пояснил Фесенко.

В то же время, политолог призвал не ожидать, что после подписания документа экономический удар по Москве будет нанесен автоматически. Значительные полномочия по практическому использованию предусмотренных механизмов остаются у президента США.

"Этот закон не будет действовать автоматически. Решать, какие именно санкции, в каком объеме, какие пошлины и как применять, будет президент Трамп", — подчеркнул эксперт.

По оценке Фесенко маловероятно, что Вашингтон сразу применит максимальные тарифы против Китая, ведь такой шаг создал бы риски и для американской экономики. Более реальным он считает усиление давления на Индию с целью сокращения закупок российской нефти.

Сам закон может стать для Трампа прежде всего дополнительным козырем в переговорах с Москвой и странами, помогающими поддерживать российский энергетический экспорт.

"Наличие этого законопроекта и то, что он может быть применен против России и против российской нефти, безусловно, будет давить на Россию", — подытожил Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп вновь высказался о перспективах завершения войны России против Украины. Американский лидер заявил, что ожидает прекращения боевых действий "очень скоро", однако не уточнил ни возможные сроки, ни условия, при которых может быть достигнута договоренность.