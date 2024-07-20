Мощные прилеты: где в РФ было шумно

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Кравцев Сергей
В Ростовской области России совершен удар по военному аэродрому "Миллерово", зафиксированы "мощные прилеты". Были замечены дроны, в районе аэродрома – у поселка Долотинка, раздалось более 16 взрывов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram, ссылаясь на сведения местных жителей.
Взрывы. Фото: из открытых источников
По их данным, взрывы раздавались и у нефтебазы.
В сети также появилась информация о пожарах в районе стоянок самолетов и взлетно-посадочной полосы.
Стоит отметить, что военный аэродром "Миллерово" расположен в 5 км северо-западнее города Миллерово, которое относится к поселку Долотинка.
На этом аэродроме, по открытым данным, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии ПКС ВС РФ.
Заметим, что вражеская авиабаза уже попадала под удары. Так, ранее сообщалось об атаке по аэродрому с применением "Точки-У" и беспилотников.
Еще раньше власти Ростовской области заявили о "массированной" воздушной атаке с применением беспилотников. При этом губернатор региона сначала рассказал о якобы сбитии более 10 дронов, а уже утром отчитался о "уничтожении и перехвате" средствами ПВО 26 БПЛА этой ночью.
При этом российский чиновник утверждал, что никто не пострадал, а "к месту падения обломков БПЛА уехали аварийные службы".
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Также издание "Комментарии" сообщало — в ночь с 17 на 18 июня украинская армия нанесла удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
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