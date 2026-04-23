Мощности врага под прицелом: Зеленский сделал громкое заявление о новых ударах по РФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает реагировать на российские атаки, направленные против энергетической инфраструктуры и мирного населения. По его словам, российская сторона систематически обстреливает критические объекты, поэтому Силы обороны отвечают ударами по стратегически важным целям на территории противника. Об этом президент сообщил во время разговора с представителями медиа, комментируя текущую ситуацию и подходы Украины к ведению боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что в ответ на обстрелы энергетических объектов Украина применяет симметричные действия, направленные на сферы, которые имеют ключевое значение для функционирования российской экономики и военной машины. Речь идет прежде всего о предприятиях, вовлеченных в производство энергии, вооружения и другой критической инфраструктуры.

Президент отметил, что такие шаги уже наносят ощутимые потери российской стороне, которые, по оценкам, могут достигать десятков миллиардов долларов. Он подчеркнул, что экономическое давление является одним из важных инструментов воздействия на агрессора.

Также Зеленский заметил, что даже внешние факторы, в том числе изменения на глобальных энергетических рынках, не позволяют России компенсировать свои финансовые потери. По его словам, страна-агрессор не способна полностью покрыть дефицит доходов, несмотря на определенные колебания на рынке энергоносителей.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина и дальше будет наносить ответные удары на вражеские атаки, сосредотачиваясь на объектах, имеющих стратегическое значение для военно-промышленного комплекса РФ и ее энергетического сектора.

Он подчеркнул, что такой подход является частью системного давления на Россию, которое должно ослабить ее возможности продолжать войну.

