Мощная атака дронов 2 января: Воздушные силы рассказали, сколько удалось сбить

В ночь на 2 января российские оккупанты выпустили по Украине 72 беспилотника из Приморско-Ахтарска (РФ). Среди них были ударные дроны Shahed и беспилотники других типов. По статистике Воздушных сил ВСУ, 71 из них обезврежен. Один беспилотников по состоянию на утро 2 января находился в воздухе, его судьба неизвестна, передает портал "Комментарии".

Россияне ночью и утром 2 января запустили 72 дрона, в том числе "Шахеды". Фото: "Милитарный"

С 19.00 1 января по утро 2 января противник атаковал дронами с направлений Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ). Подтверждено уничтожение 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА – в воздухе!", — сообщили ВС ВСУ.

Портал "Комментарии" напоминает, что российские дроны с 2022 года бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. С начала 2024 года по 1 ноября РФ запустила по территории Украины 6987 ударных дронов, из них 2023 Shahed и беспилотников неустановленного типа — в октябре. В ноябре, по данным президента Владимира Зеленского, российская армия применила против Украины 347 ракет разных типов, включая баллистические, а также свыше 2,5 тыс. беспилотников Shahed (и ложных целей-обманок).

20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что с начала полномасштабной войны оккупанты выпустили по Украине почти 14 тыс. ударных БПЛА и 9,6 тыс. ракет, силы ПВО уничтожили примерно 9,3 тыс. дронов и свыше 2,4 тыс. ракет.

Не менее 18 миллиардов долларов США российский режим с февраля 2022 года потратил на воздушные атаки по Украине, подсчитали в ЦПД СНБО. Эти деньги Кремль мог бы потратить на собственный народ, но решил попытаться нанести вред Украину.