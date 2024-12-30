ПВО - волшебники: оккупанты запустили ночью десятки Shahed, ни один не долетел

В ночь на 30 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 43 беспилотника из Приморско-Ахтарска (РФ). Среди них были ударные дроны и беспилотники других типов. По статистике Воздушных сил ВСУ, все они обезврежены, ни один не долетел до цели.

ПВО сбила ночью 30 декабря 21 "Шахед", еще 22 локационно потерялись. Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

В результате боевой работы сбит 21 Shahed и беспилотники-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. 22 вражеских "обманки" локационно потеряны (без негативных последствий). Однако в Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых "Шахедов" повреждены частные дома граждан, уточнили в ВС ВСУ.

Вражеские дроны с 2022 года бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. С начала 2024 года по 1 ноября РФ запустила по территории Украины 6987 ударных дронов, из них 2023 Shahed и беспилотников неустановленного типа — в октябре. В ноябре, по данным президента Владимира Зеленского, российская армия применила против Украины 347 ракет разных типов, включая баллистические, а также свыше 2,5 тыс. беспилотников Shahed (и ложных целей-обманок).

20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что с начала полномасштабной войны оккупанты выпустили по Украине почти 14 тыс. ударных БПЛА и 9,6 тыс. ракет, силы ПВО уничтожили примерно 9,3 тыс. дронов и свыше 2,4 тыс. ракет.

Не менее 18 миллиардов долларов США российский режим с февраля 2022 года потратил на воздушные атаки по Украине, подсчитали в ЦПД СНБО. Эти деньги Кремль мог бы потратить на собственный народ, но решил попытаться нанести вред Украину.