Мольфар ответил, когда закончится война в Украине

Все украинцы мечтают о том, чтобы в этом году закончилось полномасштабное вторжение, ВСУ вернули оккупированные территории и наши беженцы вернулись домой.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Мольфар Макс Гордеев говорит, что в этом году война не завершится. Она будет не просто региональная, а глобальная точка напряжения.

"Мне кажется, что окончание войны еще далеко. Москва, Киев, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать ход событий. В ближайшие месяцы ожидается усиление боевых действий, и, вероятно, война не закончится в 2024 году. Политическая и военная ситуация в России, а также степень международной поддержки Украины будут ключевыми факторами, определяющими продолжительность конфликта", — сообщил Гордеев журналистам УНИАН.

Сможет ли ВСУ вернуть всю оккупированную территорию в 2024 году? Гордеев сообщил, что есть много факторов, которые будут влиять на этот вопрос. Хотя украинские военные прилагают значительные усилия и есть поддержка Запада, полное освобождение всей оккупированной территории в 2024 году маловероятно.

"Война — это длительный процесс, и освобождение территорий требует не только военной силы, но и времени для стабилизации и восстановления контроля. Однако частичные успехи возможны, особенно если Украина получит дополнительные поставки современного оружия и увеличит свои внутренние производственные мощности. Скорее всего, борьба при возвращении территорий будет продолжаться и в 2025 году", — сказал мольфар.

По его мнению, многие украинские беженцы смогут вернуться домой, однако это зависит от уровня безопасности и состояния инфраструктуры.

"Это включает восстановление жилья, обеспечение рабочих мест и доступ к медицинской помощи и образованию. Некоторые беженцы могут решить остаться в странах, предоставивших им убежище, особенно если они интегрировались в местное общество и нашли работу. Однако, для многих дом всегда будет оставаться на родине , и они будут стремиться вернуться, как только это станет возможным", — резюмировал Гордеев.