Могут ли ракеты Taurus привести к победе Украины: что изменится в войне

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Кравцев Сергей
В связи с ожиданием избрания новым канцлером Германии Фридриха Мерца оживились разговоры о возможности поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Могут ли ракеты Taurus привести к победе Украины? Какое преимущество получат ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Taurus. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона заявил, что дальнобойные ракеты Taurus, которые Украине так сильно хочет получить от немецких партнеров, не решат исход войны. Для длительного удерживания армии РФ их нужно огромное количество, которого просто не существует.
По его словам, если даже Украина получит упомянутые ракеты, это будет не более двух десятков. По мнению Свитана, в случае их поступления, они нужны для поражения двух целей – Кремль и Керченский мост.
Военнослужащий Сил территориальной обороны, военный аналитик Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ высказал мнение, что ракеты TAURUS могут существенно помочь ВСУ. Прежде всего, если ракеты TAURUS появятся на вооружении ВСУ, россияне поймут, что больше в тылу не могут чувствовать себя в относительной безопасности, потому как ранее мы время от времени своими беспилотниками выносили важные военные объекты противника.
Он напомнил, что такой опыт у украинских защитников уже есть, когда Украина получала Storm Shadow, Scalp – британские и французские ракеты.
При этом эксперт подчеркнул, что на войне имеет значение целый комплекс решений. Одного конкретного вида оружия не достаточно.
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