Могут ли ракеты Taurus привести к победе Украины: что изменится в войне

В связи с ожиданием избрания новым канцлером Германии Фридриха Мерца оживились разговоры о возможности поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Могут ли ракеты Taurus привести к победе Украины? Какое преимущество получат ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

Надо понимать количество — сколько нам дадут Taurus

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона заявил, что дальнобойные ракеты Taurus, которые Украине так сильно хочет получить от немецких партнеров, не решат исход войны. Для длительного удерживания армии РФ их нужно огромное количество, которого просто не существует.

"Надо понимать количество — сколько нам дадут Taurus… Сколько надо Taurus нам для того, чтобы, допустим, держать тылы противников в постоянном напряжении, под постоянным контролем полгода на 500 километрах?... Где-то 1500-2000 штук. Их нет столько", — подчеркнул эксперт.

По его словам, если даже Украина получит упомянутые ракеты, это будет не более двух десятков. По мнению Свитана, в случае их поступления, они нужны для поражения двух целей – Кремль и Керченский мост.

"Вот две цели, куда надо ударить: Кремль – как центр принятия решений, очень важно отминусовать. И Керченский мост надо минуснуть, потому что через него идет, как минимум 30% военной амуниции, которая заходят в Крым и дальше попадает на Херсонский и Запорожский фронт... Как это решит исход войны? Никак", — заявил Свитан.

На войне имеет значение целый комплекс решений

Военнослужащий Сил территориальной обороны, военный аналитик Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ высказал мнение, что ракеты TAURUS могут существенно помочь ВСУ. Прежде всего, если ракеты TAURUS появятся на вооружении ВСУ, россияне поймут, что больше в тылу не могут чувствовать себя в относительной безопасности, потому как ранее мы время от времени своими беспилотниками выносили важные военные объекты противника.

“Безусловно, такой вид вооружения, как ракеты TAURUS, имеет серьезное значение с точки зрения возможностей для украинских Воздушных сил наносить удары по объектам российских войск на территории Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областей и туда, куда эти ракеты смогут достать по своим техническим возможностям”, — отметил Мусиенко.

Он напомнил, что такой опыт у украинских защитников уже есть, когда Украина получала Storm Shadow, Scalp – британские и французские ракеты.

При этом эксперт подчеркнул, что на войне имеет значение целый комплекс решений. Одного конкретного вида оружия не достаточно.

“Когда мы говорим о расстоянии, о дальности, имеют значение уже и другие вооружения – артиллерия, дроны и так далее. И когда это все в комплексе работает, конечно же, это дает возможность эффективнее и более успешно сдерживать натиск российских войск”, — подытожил Мусиенко.

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