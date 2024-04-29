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Модифицированные F-16, оружие и патроны: бизнесмен Жеваго рассказал, на что США потратят 60 миллиардов долларов помощи для Украины

По оценкам Жеваго, 60 миллиардов долларов США пойдут на оборону, поддержку экономики и гуманитарные проекты.

сегодня, 18:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Во время войны Украина с первых дней вторжения получает поддержку от своих партнеров, включая США и страны Европы, которые оказывают финансовую помощь и военную технику.

Модифицированные F-16, оружие и патроны: бизнесмен Жеваго рассказал, на что США потратят 60 миллиардов долларов помощи для Украины

Константин Жеваго (фото из открытых источников)

Недавно США выделили пособие в размере 61 миллиарда долларов. Принятия этого решения Украина ждала несколько месяцев, а в Сенате не хватало политической воли для выделения этих средств. Бизнесмен и предприниматель Константин Жеваго проанализировал и предположил, на какие нужды уйдет рекордная сумма американской помощи.

"Этот пакет особенно важен – поставки американского оружия позволят украинским войскам достичь большего, чем просто удерживать позиции. Американская военная и финансовая помощь задержалась более чем на полгода и мы заплатили высокую цену за это промедление", – отмечает бизнесмен Константин Жеваго.

Денежные средства, по оценкам Жеваго, пойдут на оборону, поддержку экономики и гуманитарные проекты.

Из пакета в 60 млрд долларов около 5,5 млрд будут направлены на боеприпасы, еще 3,5 на авионику для авиации и около 3 млрд долларов на ракеты для Украины. Также надеется, что в рамках этого пакета Украина получит от США модифицированные истребители F-16.

В то же время Константин Жеваго обращает внимание, что за время дискуссий на Капитолийских холмах Украина получила нового мощного партнера – Японию. И это отличная новость, ведь в условиях войны, чем больше помощи – тем лучше. Япония проявляет интерес к долгосрочному сотрудничеству в сферах от военной помощи к экономическому взаимодействию.

"Япония вышла на передовые позиции с помощью Украины, за время пока в США и ЕС продолжались технические и политические задержки. Эта страна преследует долгосрочные соглашения, их сотрудничество может выйти за рамки военной поддержки и постепенно перейти к долговременным контрактам, которые также помогут в восстановлении Украины", – отметил предприниматель Константин Жеваго.

Япония также готова вкладывать средства в разные отрасли украинской экономики, в частности, в машиностроение, металлургию и аграрный сектор, с особым фокусом на производство "зеленой стали".



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