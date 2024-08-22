Моди может передать Зеленскому предложения от Путина: устроят ли они Киев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, планирующий посетить Киев, может привезти с собой предложения от России, об этом в эфире Freedom сказал политолог Антон Кучухидзе.

Нарендра Моди

По словам эксперта, что именно будет предложено, останется известно только за закрытыми дверями.

"Вероятно, Индия может выполнить роль посредника и передать Украине новые предложения от России. Сейчас коммуникационные каналы между Россией, Украиной и Западом ограничены, и Россия ищет государства, которые могут помочь в передаче своих позиций или обновлений. Ранее такое делали через Венгрию, Турцию, Китай, и теперь, может быть, Моде привезет новые предложения", — отметил Кучухидзе.

Политолог подчеркнул, что агрессивная политика России остается неизменной. По его мнению, Россия не отказывается от своих ультиматумов и не демонстрирует готовности к конструктивным переговорам. Поэтому, даже если Россия передаст какие-либо предложения через Моди, вряд ли они будут выгодны Украине, отметил эксперт.

Кучухидзе также отметил, что у Индии нет опыта в разрешении крупных региональных и глобальных конфликтов.

"Поэтому я слабо представляю себе механизмы, с помощью которых они будут давить на Российскую Федерацию. Чтобы страна была полноценным медиатором в переговорах или принесла результат во время этих переговоров, она по меньшей мере должна быть равноудаленной, а они на 60 миллиардов нефти покупают у рашистов. То есть тяжело говорить о равноудаленности во время переговоров. Поэтому потенциала у них нет, но, знаете, как в дипломатии принято благодарить за джентльменские акты, поступки. И, скажем так, в дипломатии есть такая фраза "благодарность за приложенные усилия". Поэтому, может, каких-то усилий Индия, конечно же, и приложит, но я слабо себе представляю, чтобы россияне передали что-нибудь правильное", — сказал Кучухидзе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Моди в Польше заявил, что все конфликты нужно разрешать дипломатическим путем.



