Моди едет в Киев: что премьер Индии предложит для окончания войны с РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к "восстановлению мира" перед визитом в Украину и анонсировал, что поделится перспективами окончания войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

"Я с нетерпением жду возможности ... поделиться перспективами мирного урегулирования конфликта в Украине. Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", – отметил Моди.

Премьер Индии вылетел в Польшу в среду и посетит Киев в пятницу, что станет первым визитом индийского премьер-министра в Украину со времени установления дипломатических отношений более трех десятилетий назад.

По информации "Reuters", визит в Киев многие индийские аналитики рассматривают как попытку "контролировать ущерб" от поездки в Москву, а также как стратегический акт балансировки в то время, когда Нью-Дели сблизился с Западом, в частности, с Вашингтоном.

Индийские дипломаты отрицают это и говорят, что связи Нью-Дели с Россией и Украиной не зависят друг от друга, а поездка основывается на взаимодействии между Нью-Дели и Киевом в различных сферах.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди предположительно посетит в августе Украину. Пикантность ситуации добавляет то, что в начале июля Моди был с двухдневным визитом в РФ. Именно в то время как русские войска ударили по Охматдету. Тогда Владимир Зеленский довольно эмоционально отреагировал на рукопожатие Моди с Путиным. Почему сейчас Моди собирается в Украину? Может ли это быть связано с тем, что мы будем постепенно входить в переговорный процесс и Индия хочет тоже занять в нем какое-то место, особенно учитывая активизацию Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



