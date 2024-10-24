Мобилизуют всех на общих условиях: у ТЦК опровергли "сенсацию" о призыве

Несколько недель в Украине в информационном пространстве ведутся дискуссии по мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет. СМИ со ссылкой на командиров воинских частей сообщают, что часто такие мобилизованные объективно не могут выполнять боевые задания из-за состояния здоровья. Распространялась информация, что якобы мужчин в возрасте 50+ даже не будут мобилизовать, однако в Волынском областном ТЦК опровергли такую информацию, сообщает портал "Комментарии".



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В ТЦК отметили, что военнообязанными, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

“А по поводу “сенсации” вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и собственно предназначен только для служебного пользования”, — говорится в сообщении Волынского ТЦК.

Там отметили, что сейчас в Украине мужчины от 50 до 60 лет мобилизуют установленным порядком. "Это означает, что граждане старше 50 лет, не имеющие освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях", — уточнили в ТЦК.

При этом отметили, что во время мобилизации основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и опыту.

“Таким образом, если лицо старше 50 лет соответствует вышеуказанным критериям, оно может быть мобилизовано для выполнения задач, связанных с обороной государства. Следовательно, мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет является правомерной и полностью соответствующей нормам действующего законодательства”, — подытожили в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько мужчин могут призвать на войну.



