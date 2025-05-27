"Мобилизация заключенных женщин в Украине": что известно

Российские пропагандисты, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что в Украине якобы мобилизуют заключенных женщин – таким образом украинское командование якобы "старается компенсировать потери", а многие мобилизованные осужденные женщины уже погибли или пропали без вести. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где отмечают, что это фейк.

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Подобные вбросы являются типичной дезинформацией российской пропаганды. С начала полномасштабного вторжения враг регулярно пытается вбрасывать в украинское информационное поле фейки о якобы принудительной мобилизации женщин, молодежи до 25 лет, лиц старше 60 лет. Так россияне пытаются сеять в украинском обществе панические настроения и провоцировать раскол. На самом деле мобилизация женщин в Украине не производится и не планируется ", – заявляют в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за "борьбу" с ТЦК украинцам грозит до 8 лет тюрьмы. В сети распространяются видео, фиксирующие сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других таких действий.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщают, что такое поведение может быть наказано реальным тюремным сроком.

"Важно знать, что любое умышленное препятствование исполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что саботаж работы этих учреждений оказывает непосредственное влияние на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи.