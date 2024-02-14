Мобилизация заключенных: Минюст озвучил свою позицию

Защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает министр юстиции Денис Малюська.

В Украине обсуждают возможность мобилизации заключенных. Фото из открытых источников

"Никто осужденных не планирует спрашивать, хотят ли они мобилизоваться. По крайней мере, такова позиция Министерства юстиции. Обязанность каждого гражданина — защищать государство", — заявил Денис Малюська.

Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.

Министерство юстиции предлагает более радикальные шаги в вопросе мобилизации заключенных, добавил Денис Малюська.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.