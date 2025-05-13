Мобилизация в Украине: в ТЦК сделали заявление об «охоте» на уклонистов

У людей часто складывается ложное представление о роли и задачах ТЦК. Но при этом важно понимать, что "охота" на уклонистов точно не входит в обязанности работников ТЦК и СП. У людей, которые работают в этих структурах есть много других функций, которые невозможно "перебросить" на рекрутинговые центры. Об этом в интервью "Громадському" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Если говорить о том, как все должно работать, то военнослужащие ТЦК вообще не должны ловить уклонистов. Должно быть так: военнообязанный получает повестку, приходит в ТЦК — и идет в армию. В таких условиях ТЦК выполняли бы преимущественно административные функции, в частности составляли бы админпротоколы о привлечении к ответственности", — пояснил спикер.

По его словам, часто на бумаге написано одно, а в реальности совершенно другое. Поэтому работникам приходится выполнять функции, которые ТЦК и СП не совсем свойственны.

Роман Истомин также объяснил, почему функции ТЦК невозможно полностью "перебросить" на рекрутинговые центры.

Истомин отметил, что рекрутинговые центры не занимаются мобилизацией, только рекрутингом, которого недостаточно для полного комплектования Сил обороны.

"Если бы можно было обойтись без мобилизации и набирать людей исключительно через рекрутинговые центры, то можно было бы не то, что расформировывать ТЦК, а просто остановить мобилизацию, и все", — отметил он.

Кроме того, уточнил спикер, ТЦК является своеобразным "мостиком" между гражданскими и военными, что, в частности, предусматривает работу с семьями как действующих военнослужащих, так и без вести пропавших и павших воинов.

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