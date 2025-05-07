Возвращение из СОЧ до 30 августа: что теперь говорят в ТЦК

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Кравцев Сергей
Если военный самовольно оставил воинскую часть (СОЧ) и после этого в течение трех дней вернулся обратно, то уголовное производство возбуждаться не будет. Такой человек может просто вновь прибыть в часть, которую он оставил. Об этом в эфире Украинского радио заявила пресс-секретарь Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова.
Возвращение из СОЧ. Фото из открытых источников
По возвращении восстанавливают все виды обеспечения, в частности денежное.
Татьяна Камеристова отметила, военному, который совершил необдуманный шаг и сейчас хочет исправить его, нужно лично обратится через приложение "Армия+" к командиру воинской части или начальнику учреждения и получить письменное согласие на дальнейшее прохождение военной службы в данном подразделении.
Затем следует подать в прокуратуру ходатайство о намерении вернуться на службу вместе с письменным согласием от командира воинской части или начальника учреждения, добавила пресс-секретарь.
После решения суда военный должен предоставить командиру соответствующее решение, тогда он может вернуться на службу.
Камеристова добавила, что льготы и социальные гарантии сохраняются за военным, но их действие ставится на паузу. Однако, когда человек возвращается на службу, то все гарантии и компенсации для него и членов его семьи восстанавливаются.
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