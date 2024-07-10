Мобилизация в Украине: перечень заболеваний, освобождающих от службы

В Украине мужчины призывного возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных Сил. Однако существует перечень заболеваний, освобождающих от мобилизации даже во время военного положения. Кроме того, некоторые болезни могут стать причиной признания военнослужащего непригодным для дальнейшей службы и пребывания на передовой.

С какими болезнями освобождают от мобилизации

По новым правилам значительно уменьшено количество болезней, позволяющих избежать службы в армии. Теперь, например, простые заболевания позвоночника, как кифоз или сколиоз без серьезных осложнений, не являются основанием для освобождения от службы. Только тяжелые состояния как активный туберкулез или серьезные деформации позвоночника могут дать отсрочку.

Относительно суставов и костей , только значительные и длительные изменения, как ревматоидный артрит или другие тяжелые болезни, признаются достаточной причиной непригодности к военной службе.

Сердечные заболевания также подверглись пересмотру. Теперь только тяжелая сердечная недостаточность или гипертония III степени могут освободить от мобилизации.

Люди с серьезными проблемами со зрением или слухом, значительно ограничивающие их способность служить, также могут получить отсрочку. Однако более легкие случаи, например, незначительная близорукость или астигматизм, уже не считаются достаточными для отсрочки.

Для получения более подробной информации об условиях мобилизации посетите сайт Министерства обороны Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что в 18 мая начал действовать новый закон, обязывающий всех военнообязанных обновить свои данные до 16 июля. Те, кто не успеет это сделать, ждут большие штрафы.