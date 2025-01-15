Мобилизация в Украине: одна из категорий граждан теперь получит отсрочку без лишних вопросов

Правительство устранило юридическую коллизию, из-за которой у родственников, пропавших без вести были проблемы с отсрочкой от мобилизации. Теперь для ее оформления не нужно решение суда. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в сообщении МВД Украины.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Сообщается, что внесены изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации для родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Ранее поступало большое количество жалоб из-за юридической коллизии. Дело в том, что основанием для получения отсрочки являлось решение суда о признании человека пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Хотя правовая процедура принятия такого решения судом не предусмотрена законодательством.

Поэтому несмотря на то, что по закону родственники имеют право на отсрочку, по факту они лишены возможности ее оформить.

После вступления в силу нового постановления Кабмина достаточно будет получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести. Подробный алгоритм действий для получения выписки доступен — по ссылке.

Отметим, право на отсрочку от мобилизации имеют: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения. Также женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

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