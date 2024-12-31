Отсрочку от мобилизации будут отменять автоматически: в ВР анонсировали важные изменения

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, которые в течение действия военного положения постоянно меняются. Об очередных важных изменениях в мобилизационных правилах рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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По его словам, главным изменением является предоставление автоматической отсрочки через Резерв по запросу и ее автоматическая отмена на основании данных, полученных путем электронного информационного взаимодействия.

Также он сообщил о других изменениях, среди которых:

"- Наконец-то от близких родственников безвести пропавших не будут требовать решения суда. Достаточно либо извещения, либо выписки из приказа по части, либо выписки из Реестра. - Возможность сообщать об изменении персональных данных не исключительно лично, а и путем внесения информации через резерв. - Подозреваемые и обвиняемые, которые не содержатся под стражей, обязаны появляться в ТЦК для мобилизации", — написал он.

Напомним, народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, как писал портал "Комментарии", считает, что воевать должны все, однако не власть.

Нардеп подчеркнул, что выступает не за снижение мобилизационного возраста, а за то, чтобы воевали все. “Нельзя говорить, что эти будут воевать, потому что они старики им можно умереть, а эти немного младше, они пусть не воюют, а эти вообще сидят дома, потому что они там просто хорошие люди молодые. Такого не может быть… Я не хочу молодоженов отправить на фронт. Я не за понижение мобилизационного возраста, я за то, чтобы воевали все”, — отметил нардеп.

Также он считает парадоксальным, что украинцы одновременно хотят выхода на границы 1991 года, демобилизации военных и отмены мобилизации.