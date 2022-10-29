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Мобилизация в РФ: в США рассказали, добились ли россияне прогресса на фронте

В Институте изучения войны заявляют, что россияне пытаются приврать о своем продвижении в Украине

сегодня, 09:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Вдоль линии фронта ситуация практически не изменилась. Частичная мобилизация, которая якобы официально завершилась в России, не помогла россиянам добиться прогресса на войне и даже продвинуться на пути к оккупации Бахмута, бои за который продолжаются не один месяц подряд. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в РФ: в США рассказали, добились ли россияне прогресса на фронте

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, всего, чего удалось добиться россиянам – это на некоторых участках продвинуться к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями.

Российские пропагандисты подают неправдивые заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне больших потерь на северо-востоке и юге Украины.

Аналитики прогнозируют, что Завершенная мобилизация в России вряд ли окажет решающее влияние на боевую мощь России, пишут аналитики. Президент РФ Владимир Путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине.

Это соотношение предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих будут развернуты для боевых действий в Украине после завершения обучения, вероятно, где-то в ноябре.

Направление Россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, хотя эти резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Развертывание не привело к значительному увеличению боевой мощи России. Таким образом, развертывание дополнительных 110 тысяч мобилизованных в боевых частях вряд ли изменит траекторию войны, считают аналитики.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-28
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