Мобилизация с 18: у Зеленского сделали новое заявление

Западные партнеры неоднократно выступали с заявлениями о необходимость Украине принять "непростые решения", связанные с мобилизацией, в том числе с возможным снижением мобилизационного возраста. На эти сообщения ответил советник президента Дмитрий Литвин.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Дмитрий Литвин в соцсети X прокомментировал сообщение, в котором указывалось, что некоторые родители вывозят за границу ребят 15-17 лет, чтобы таким образом избежать их мобилизации, когда им исполнится 18 лет. Однако советник Зеленского категорически отрицает, что в Украине будут снижать мобилизационный возраст.

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", – написал Литвин.

Это не первый раз советник Зеленского отвечает на запросы относительно информации о возможной мобилизации 18-летних. В конце ноября Дмитрий Литвин указал, что Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст, ведь Запад не предоставляет всех обещавших ресурсов, поэтому "нельзя ожидать, что Украина будет компенсировать задержки в логистике или нерешительность в поддержке за счет молодости наших мужчин на передовой".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина должна принимать сложные решения для мобилизации, а западные партнеры должны эффективно обеспечить мобилизованных для защиты от агрессии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что Рада сделала первый шаг в подготовке к мобилизации женщин.

Также "Комментарии" писали о том, кто провалил мобилизацию в Украине и почему люди отказываются идти в армию для защиты страны.