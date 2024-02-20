Мобилизация осужденных: кого Минюст хочет отправлять на войну

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Марьян Ощановский
В Украине необходимо изменить закон о мобилизации, позволив призывать в ряды армии осужденных. В первую очередь необходимо мобилизовать людей, которые были осуждены за коррупционные преступления и нарушения правил дорожного движения, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Мобилизация осужденных в Украине. Фото из открытых источников
Кроме того, по словам Дениса Малюськи, в тюрьмах находятся немало людей, которые не представляют реальной опасности для общества или армии, а потому могут быть мобилизованы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.
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