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Мобилизация осужденных: кого Минюст хочет отправлять на войну

Минюст предлагает мобилизовать осужденных за коррупцию и нарушение ПДД

сегодня, 21:46
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Украине необходимо изменить закон о мобилизации, позволив призывать в ряды армии осужденных. В первую очередь необходимо мобилизовать людей, которые были осуждены за коррупционные преступления и нарушения правил дорожного движения, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Мобилизация осужденных: кого Минюст хочет отправлять на войну

Мобилизация осужденных в Украине. Фото из открытых источников

"Человек нарушил правила дорожного движения, поехал на красный свет, машина выехала на перекресток, он эту машину объехал, средней тяжести повреждения у другого водителя, есть уголовное производство, получил наказание с отсрочкой исполнения. Он гуляет по улицам, есть семья, она работает, просто периодически посещает центры апробации. Этот человек не подлежит призыву. У меня большой вопрос, а почему? Это нонсенс, безусловно – таких людей нужно мобилизовывать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме", – сказал министр юстиции.

Кроме того, по словам Дениса Малюськи, в тюрьмах находятся немало людей, которые не представляют реальной опасности для общества или армии, а потому могут быть мобилизованы.

"Самый горячий не дискутируемый пример – коррупционеры. Их посадили в тюрьму, пусть они кровью защищают свою репутацию – условно кровью, безусловно", – добавил глава Минюста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3829600-denis-maluska-ministr-usticii.html
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