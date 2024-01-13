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Мобилизация нардепов: что об этом думают в ВСУ

В Вооруженных силах прокомментировали возможное лишение парламентариев брони от мобилизации

13 января 2024, 23:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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Мобилизация отдельных народных депутатов Украины – это последний шанс на исправление своих ошибок и перевоспитание. Об этом написал в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, комментируя сообщения о том, что украинских парламентариев могут оставить без брони от мобилизации, передает портал "Комментарии".

Мобилизация нардепов: что об этом думают в ВСУ

Народных депутатов могут лишить брони от мобилизации. Фото из открытых источников

Майор ВСУ выразил надежду, что нардепы, которые любят ходить в военной форме, будут первыми, кто мобилизуется, если будет снята броня.

"Есть некоторые депутаты, которые любят бегать в милитаристской одежде по улицам и кошмарить людей, делая вид, что занимаются полезным делом. Надеюсь увидеть их среди первых кандидатов на мобилизацию. Это их последний шанс на перевоспитание", – написал Максим Жорин .

При этом представитель 3-й ОШБр выразил сомнения, что для народных депутатов все же будет отменено бронирование от мобилизации.

"На самом деле я лично в это не верю. Верю только в то, что они похожи на последних сцыкунов", – добавил максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для успешного противостояния РФ Вооруженным силам Украины не хватает военной авиации с ракетами большой дальности, которая сможет поддерживать пехоту, заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский. По словам командующего Сухопутными войсками, украинской армии, в частности, существенно помогли бы американские штурмовые самолеты А-10. Сырский отметил, что А-10 сможет предоставить украинским наземным силам решающую поддержку для перехвата инициативы на фронте.

"Комментарии" также писали, что российско-украинская война будет затяжной и не закончится в 2024 году, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует способность одержать решающую победу тем или иным способом, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане . При этом заместитель генерального секретаря НАТО призвал не впадать в пессимизм, так как у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну с РФ и добиться успеха.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4955
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