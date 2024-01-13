Мобилизация нардепов: что об этом думают в ВСУ

Мобилизация отдельных народных депутатов Украины – это последний шанс на исправление своих ошибок и перевоспитание. Об этом написал в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, комментируя сообщения о том, что украинских парламентариев могут оставить без брони от мобилизации, передает портал "Комментарии".

Народных депутатов могут лишить брони от мобилизации. Фото из открытых источников

Майор ВСУ выразил надежду, что нардепы, которые любят ходить в военной форме, будут первыми, кто мобилизуется, если будет снята броня.

"Есть некоторые депутаты, которые любят бегать в милитаристской одежде по улицам и кошмарить людей, делая вид, что занимаются полезным делом. Надеюсь увидеть их среди первых кандидатов на мобилизацию. Это их последний шанс на перевоспитание", – написал Максим Жорин .

При этом представитель 3-й ОШБр выразил сомнения, что для народных депутатов все же будет отменено бронирование от мобилизации.

"На самом деле я лично в это не верю. Верю только в то, что они похожи на последних сцыкунов", – добавил максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для успешного противостояния РФ Вооруженным силам Украины не хватает военной авиации с ракетами большой дальности, которая сможет поддерживать пехоту, заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский. По словам командующего Сухопутными войсками, украинской армии, в частности, существенно помогли бы американские штурмовые самолеты А-10. Сырский отметил, что А-10 сможет предоставить украинским наземным силам решающую поддержку для перехвата инициативы на фронте.

"Комментарии" также писали, что российско-украинская война будет затяжной и не закончится в 2024 году, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует способность одержать решающую победу тем или иным способом, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане . При этом заместитель генерального секретаря НАТО призвал не впадать в пессимизм, так как у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать войну с РФ и добиться успеха.

