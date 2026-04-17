Мероприятие прошло ровно через год после первой презентации Украинским клубом безопасности (УБК) концепции оборонной демократии.

Мобилизация и доверие: как остановить раскол в обществе

Во время мероприятия глава УБК Юрий Гончаренко заявил, что результаты года работы подтверждают необходимость нового общественного договора между государством, военными и гражданскими. По его словам, этот договор должен основываться на принципах справедливости, предсказуемости и взаимного доверия, без которых преодоление общественного раскола невозможно.







В своем выступлении Гончаренко также представил статистику, отражающую, по его словам, рост социального напряжения вокруг темы мобилизации. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 611 нападений на военнослужащих ТЦК и СП, причем их количество с каждым годом росло: от 5 случаев в 2022 году до 341 в 2025 году. За начало 2026 года уже зафиксировано более сотни инцидентов.

Он отметил, что часть таких случаев сознательные провокации, однако еще ряд связан со страхами, дезинформацией и ощущением несправедливости в обществе. По его словам, эти факторы активно эксплуатируются российской пропагандой.

"Тема мобилизации является для России одной из центральных линий когнитивной войны против Украины. Логика проста и опасна: боль → манипуляция → эмоция → раскол", – объяснил Гончаренко.

Кроме того, он отметил, что проблема мобилизации является следствием внешнего влияния и внутренних системных ошибок. В частности, Гончаренко обратил внимание на решения 2022-2023 годов, которые имели краткосрочный эффект, но создали долгосрочные дисбалансы в системе.

" Первая крайность – говорить, что все это исключительно российская ИПСО. Вторая – полностью выносить враждебный фактор за скобки. Обе лживые. Россия не придумывает проблемы с нуля: она берет реальную боль – и превращает ее в инструмент раскола ", – заявил специалист.

Анатомия вбросов: как искусственные аккаунты расшатывают тему ТЦК

Отдельное внимание он уделил результатам мониторинга исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA, ставших общим проектом ОО "Фонд содействия демократии" и Фонда Ганнса Зайделя в Украине. В данном исследовании зафиксирован масштаб информационных атак по мобилизации в Украине. Согласно данным, только за март 2026 выявлено около 215 тысяч источников, освещавших тему мобилизации, с общим охватом почти 2 миллиарда просмотров и более 54 миллиона взаимодействий.

Результаты исследования показали, что около 20 тысяч источников могут быть неаутентичными. Наибольшая активность зафиксирована у Telegram и Facebook, однако по уровню реальной вовлеченности лидирует Telegram.

Также отмечается рост сообщений с положительным или оправдательным тоном по поводу нападений на ТЦК, что, по оценке авторов исследования, может свидетельствовать о попытках нормализации насильственных действий в информационном пространстве.

Принципы оборонной демократии: честный контракт с гражданином

На фоне этого Гончаренко объяснил, что оборонная демократия предполагает сочетание демократических ценностей с реалистичным подходом к вызовам безопасности. Центральной идеей является баланс между государственными требованиями и правами граждан посредством взаимных обязательств и доверия.

Ключевым элементом концепции является переход от "вооруженного цинизма" к "вооруженному доверию" – модели, при которой государство и общество договариваются о временных ограничениях ради совместной безопасности с последующим восстановлением прав и свобод.

" Вооруженный цинизм" – это когда государство использует угрозу как оправдание неограниченной власти. Вооруженное доверие – это когда государство и граждане договариваются о временных жертвах свободы ради совместного выживания, со взаимным обязательством вернуть эти свободы после победы ", – объяснил Гончаренко.

Одним из практических решений данной концепции он назвал ротационную систему военной службы. По словам Гончаренко, она базируется на результатах масштабных социологических исследований, включая интервью, анкетирование и математическое моделирование.

Он отметил, что общество не исключает идею защиты государства, но ожидает справедливой и понятной модели привлечения граждан.

" Четкие сроки службы – это не прихоть и не каприз. Это то, что государство обязано обеспечить гражданину, которого просит идти воевать ", – отметил специалист.







В свою очередь, координатор инициативной группы по созданию Общественно-военного движения (ГВР) Алексей Ивашин подчеркнул, что основой новой модели должен стать принцип справедливого распределения военной нагрузки между всеми слоями населения.

Он заявил, что избирательность в мобилизационных процессах усиливает социальное напряжение и подрывает доверие к государству. Именно поэтому, по его словам, мобилизационные проблемы являются не только административным, но и вызовом безопасности.

Среди предложенных решений он назвал усиление материального обеспечения военных, введение единовременных выплат при мобилизации, повышение денежного довольствия и расширение социальных гарантий для военнослужащих и их семей.

Отдельно он отметил необходимость неотвратимости наказания за нарушение закона со стороны должностных лиц, в частности, в системе ТЦК.

В целом эксперты единодушны в одном: отсутствие системных реформ позволяет врагу и дальше методически провоцировать конфликты между фронтом и тылом. Как отметил Юрий Гончаренко, Россия целенаправленно превращает единичные ошибки в "образ тотального зла", что делает общественный раскол не просто побочным эффектом, а прямой угрозой национальной безопасности. Учитывая это, эффективным противодействием должно стать не просто опровержение фейков, а внедрение Advance Truth Strategy (ATS) – проактивной стратегии правды и объяснений, продвигаемой УБК.

Там, где государство молчит или говорит неправду, этот вакуум мгновенно заполняет враг. Наш выбор сегодня – это не вопрос удобства, а выбор между оборонной демократией и неизбежным расколом ", – подытожил глава УБК.

Примечательно, что к обсуждению в рамках мероприятия также присоединились ряд народных избранников, военных экспертов, представителей профильных аналитических центров и медиа.

Об организаторах мероприятия:

InfoLight.UA – исследовательско-аналитическая группа, осуществляющая системный мониторинг информационных угроз и анализирующая механизмы российского влияния на украинский социум. Инициатива воплощается ОО "Фонд содействия демократии" в партнерстве с Фондом Ганнса Зайделя в Украине.

Украинский клуб безопасности (УБК) – ведущая экспертная площадка, которая консолидирует усилия ветеранов, специалистов сектора безопасности, государственных управленцев и общественных активистов. Целью Клуба является разработка стратегических решений по укреплению национальной безопасности государства.



