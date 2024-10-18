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Мобилизация 18-летних: Зеленский сказал, отправят ли молодежь на фронт

Зеленский подтвердил давление партнеров по снижению мобилизационного возраста

18 октября 2024, 18:45
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что западные партнеры хотели бы, чтобы мобилизационный возраст в Украине снизили, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Мобилизация 18-летних: Зеленский сказал, отправят ли молодежь на фронт

Владимир Зеленский

Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны", – отметил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время в Украине не предполагается проведение мобилизации с 18 лет.

В то же время президент отметил, что молодые люди могут пойти служить по контракту и до мобилизационному возрасту, который составляет 25 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сергей Лещенко сообщил о том, что Соединенные Штаты, якобы, давят на Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Лещенко отмечает, что американцы сравнивают ситуацию на Украине с войной во Вьетнаме, во время которой США призывали на службу юношей с 19 лет. Именно поэтому американские политики не понимают, почему в Украине до сих пор не мобилизуют молодежь от 18 до 25 лет. Впрочем, вроде бы Зеленский категорически против того, чтобы снижать мобилизационный возраст и отправлять на фронт молодежь, начиная с 18 лет.

Также "Комментарии" рассказывали , что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине может возникнуть в случае нехватки ресурсов для обороны. Сценарий снижения возраста мобилизации может стать реальным, если страна столкнется с дефицитом человеческих ресурсов для защиты. Он подчеркнул, что проблем не возникнет, если не будет возможностей уклонения от мобилизации.




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