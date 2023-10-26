Много "сюрпризов": какой будет зима в этом году у Украины

Погода в украинских регионах в этом году, скорее всего, будет теплая, сам период зимних холодов будет не столь интенсивным и короче во времени.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Такой прогноз обнародовала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха журналистам Radio NV . Синоптик утверждает, что именно сейчас наблюдают глобальную тенденцию к более короткой и не столь холодной зиме.

"По информации наших климатологов (и не только наших, но и мировых), есть глобальная тенденция к тому, что этот холодный период в нашем регионе становится менее интенсивным, меньший период очень морозной погоды. И в процентном отношении, конечно, больше шансов, что зима будет теплой", – рассказала Наталья Птуха.

Но, как утверждает синоптик, в каждом правиле есть исключения. Вместе с тем, Птуха отметила, что в этом году осень показалась теплой, и в некоторые дни столбик термометра даже бил рекорды, плюсуя, как летом.

"У нас был сентябрь с рекордно высокими значениями температуры. В общем, у нас продолжалось метеорологическое лето в Украине и во многих европейских странах тоже. И сейчас видим, что несколько дней назад у нас также были температурные рекорды во многих областях, даже на Одесщине – 30 и выше градусов было в дневные часы в выходные. Поэтому тенденция сохраняется. И в процентном сравнении ученые говорят, что есть вероятность, что будет более теплая зима по сравнению с нормой. Это абсолютно не исключают", — завершила Птуха.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали о погоде на Новый год 2024 года . Ситуация с погодой в украинских регионах с приходом первого месяца зимы и на сам праздник Нового года 2024 года удивит украинцев. Как утверждают украинские синоптики, в декабре погода будет мягкой и теплой.