Многие россияне и танки: где РФ может развиться масштабное наступление

Российские войска активизируют свои усилия на Купянском направлении, где может разворачиваться масштабное наступление. Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак в своем интервью. Главреду .

Война в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, наличие значительной группировки российских сил, включающей танки и другую тяжелую технику, свидетельствует о возможности развития событий. Ступак отмечает, что наступательные операции во многом зависят от командования русской армии, осуществляющего руководство на конкретных участках фронта.

"В русских войсках, как и в других сферах, есть командиры, которые готовы проявить свою решимость, несмотря на потери. Они постоянно пытаются демонстрировать результаты, даже ценой человеческих жизней и техники. Таких командиров в российской военной парадигме считают эффективными, поэтому их поддерживает выше командование, снабжая дополнительными ресурсами и техникой", – объяснил Ступак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что купанты имеют продвижение по всей линии фронта . По сообщениям, российские войска продвинулись в Волчанске (к северо-востоку от Харькова) на фоне продолжающихся наступательных операций на севере Харьковской области 14 октября. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Российские военные блоггеры утверждают, что оккупанты имеют продвижение вдоль улицы Короленко на севере Волчанская, хотя ISW пока не видел визуальных доказательств этого заявления.

Враг немного продвинулся к северо-западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 октября. Пропагандисты заявляли, что подразделения российской 144-й мотострелковой дивизии продвинулись восточнее Новосадова (к северо-западу от Кременной), но ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

