Многие лидеры ускоряют переговоры между Украиной и РФ: какие риски понимают

Президент Чехии Петр Павел убежден, что к переговорам о мире в Украине необходимо привлекать Россию и Китай, будто только тогда они будут эффективными.

Переговоры Украины и РФ

Такую точку зрения назвала логичной политолог Олеся Яхно.

Логично. Как видим, многие лидеры стран ускоряют переговорный процесс, понимая риски долгосрочной войны и одновременно электоральный период в США", — отметила эксперт.

Однако, по ее словам, перед тем как говорить о переговорах, необходимо создать условия, чтобы они состоялись.

"Понятно и то, что нужно создать сначала предпосылки для создания запроса в самой России на реальный мирный процесс, а не на тот тип "мирный" план, а по факту шантаж со стороны РФ, демонстрирующий прямо обратное", — добавила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Петр Павел считает , что без России и Китая за столом мирные переговоры будут невозможны. Чешский лидер отметил, что без влияния Пекина Москва не изменит своего поведения и мнения о прекращении войны против Украины. По его словам, если Китай не сделает этого, Россия не будет испытывать внутреннюю потребность действовать. Напротив, она постарается получить преимущества для себя. То ли на поле боя, то ли в сфере международной политики, добавил чешский президент.

При этом "Комментарии" рассказывали, что, по мнению политологов, Пекин может надавить на Кремль, чтобы тот остановил войну в Украине, однако для этого должен сложиться ряд условий. В частности, считается, что Китаю должно стать выгодным такое давление. Эксперты считают, что многое будет зависеть от экономических интересов Китая, от реальной угрозы введения санкций против Китая за сотрудничество с РФ, учитывая замедление роста экономики Китая, снижение западных инвестиций в эту страну.



