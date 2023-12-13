Многие другие города окажутся под огнем РСЗО: к Часовому Яру «подбираются «клешни» окупантов



















В российской армии есть незначительное продвижение недалеко от Часового Яра – недалеко от села Богдановка Донецкой области, сообщил журналист Радио Свобода "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко.

Россияне хотят захватить Часов Яр (фото из открытых источников)

Как он утверждает, к Часовому Яру "подбираются "клешни" (от Хромового в направлении Богдановки) захватчиков РФ.

"Понемногу, благодаря происходящему постоянно ротации личного состава, потому что есть преимущество в огневой мощи и в FPV-дронах, российские войска (пока еще нельзя назвать это тактическими успехами) продвигаются", — объясняет журналист.

Часов Яр является стратегически важным для Украины, для всей Донецкой области, подчеркивает Сергей Горбатенко.

При возможном захвате города несколько населенных пунктов, которые до этого находились в относительном тылу, оказываются под огнем русских РСЗО.

"Потому что он (Часов Яр – ред.) расположен на возвышенности. При условии, если российские войска когда-нибудь смогут доставить туда свои средства огневого поражения, например РСЗО, после этого, к сожалению, все тыловые города Донецкой области (Славянск) , Краматорск, Грушковка и Константиновка могут оказаться в зоне огневого поражения агрессора", — отмечает корреспондент.

Однако сейчас об оккупации Часового оврага речь не идет. Погодные условия не позволяют врагу использовать БПЛА и авиацию.

"Сейчас неблагоприятные условия на Донбассе — облачность, ветер, иногда дождь. К счастью, агрессор сейчас не может полноценно использовать дроны и авиацию. Поэтому пока их продвижение здесь затруднено", — подытожил Горбатенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли у Украины большие проблемы на фронте и есть ли у россиян план Б