Многие другие города окажутся под огнем РСЗО: к Часовому Яру «подбираются «клешни» окупантов

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Лиля Воробьева
В российской армии есть незначительное продвижение недалеко от Часового Яра – недалеко от села Богдановка Донецкой области, сообщил журналист Радио Свобода "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко.
Россияне хотят захватить Часов Яр (фото из открытых источников)
Как он утверждает, к Часовому Яру "подбираются "клешни" (от Хромового в направлении Богдановки) захватчиков РФ.
"Понемногу, благодаря происходящему постоянно ротации личного состава, потому что есть преимущество в огневой мощи и в FPV-дронах, российские войска (пока еще нельзя назвать это тактическими успехами) продвигаются", — объясняет журналист.
Часов Яр является стратегически важным для Украины, для всей Донецкой области, подчеркивает Сергей Горбатенко.
При возможном захвате города несколько населенных пунктов, которые до этого находились в относительном тылу, оказываются под огнем русских РСЗО.
"Потому что он (Часов Яр – ред.) расположен на возвышенности. При условии, если российские войска когда-нибудь смогут доставить туда свои средства огневого поражения, например РСЗО, после этого, к сожалению, все тыловые города Донецкой области (Славянск) , Краматорск, Грушковка и Константиновка могут оказаться в зоне огневого поражения агрессора", — отмечает корреспондент.
Однако сейчас об оккупации Часового оврага речь не идет. Погодные условия не позволяют врагу использовать БПЛА и авиацию.
"Сейчас неблагоприятные условия на Донбассе — облачность, ветер, иногда дождь. К счастью, агрессор сейчас не может полноценно использовать дроны и авиацию. Поэтому пока их продвижение здесь затруднено", — подытожил Горбатенко.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли у Украины большие проблемы на фронте и есть ли у россиян план Б
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