Мнение украинцев изменилось: поддерживают ли украинцы мирные переговоры с Россией

За последний год число сторонников мирных переговоров с Россией среди наших соотечественников возросло. Однако, большинство все еще придерживается иного мнения. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В исследовании говорится, что год назад 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим.

В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.

Также больше стало тех, кто соглашается с тезисом "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Также меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев убеждены, что Крым должен быть освобожден от российской оккупации, даже если этот процесс займет много времени. Об этом сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий во время презентации исследования в Медиацентре Украины.

Согласно результатам опроса, более 90% граждан поддерживают идею возвращения полуострова в состав Украины, даже спустя более десяти лет после аннексии.



