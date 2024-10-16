Многие ли украинцы поддерживают возвращение Крыма в Украину: опрос

Большинство украинцев убеждены, что Крым должен быть освобожден от российской оккупации, даже если этот процесс займет много времени. Об этом сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий во время презентации исследования в Медиацентре Украины.

Крым должен быть деоккупирован: более 90% украинцев не признают аннексию: более 90% украинцев не признают аннексию

Согласно результатам опроса, более 90% граждан поддерживают идею возвращения полуострова в состав Украины, даже спустя более десяти лет после аннексии.

"90% и больше считают, что Крым должен быть деоккупирован. Люди соглашаются, что это может не произойти быстро. Опять же вопрос легитимности оккупации прошло 10 лет, и украинцы не считают оккупацию легитимной. Люди готовы ждать, они считают, что может пройти немного больше времени, но мы вернем своих людей и свои территории", – отметил Антон Грушецкий.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно последним данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, уровень недоверия к некоторым украинским политикам остается достаточно высоким. Это касается представителей как действующей власти, так и оппозиции. Ниже приведены показатели политиков, получивших самые высокие уровни недоверия среди украинцев.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на 2,5 года с начала полномасштабного вторжения, большинство украинцев остаются оптимистами относительно победы в войне против России. 83% украинцев в той или иной степени полагают, что Украина победит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического опроса Центра Разумкова.