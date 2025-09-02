"Мне здесь пахнет выборами": ветеран разнес разрешение на выезд мужчин до 22 лет за границу

Рубрики
Лиля Воробьева
В Украине не создают достаточных условий для молодых мужчин, в частности рабочих мест и перспектив развития, а власти принимают решения, позволяющие выезд за границу мужчинам до 22 лет. Такой шаг выглядит как политическое заигрывание с избирателями, а не как государственная позиция.
Выезд мужчин до 22 лет за границу (фото из открытых источников)
Об этом в эфире "Свобода Live" заявил ветеран и киевский общественный активист Олег Симороз.
По его мнению, разрешение на выезд молодежи в возрасте 18–24 лет во время войны является ошибочным решением, снижающим готовность мужчин служить.
Он подчеркнул, что во время активной российской агрессии государство должно действовать в интересах национальной безопасности, а не избирательной кампании.
Симороз также обратил внимание, что власти не демонстрируют системный подход к работе с молодежью:
"Я не вижу продвижения украинского образования для этих людей. Я не вижу создания новых рабочих мест. Даже в сфере оборонно-промышленного комплекса, который мы декларируем как приоритет этого нет".
Ветеран напомнил, что именно молодежь в 2014 году первой встала на защиту государства и продолжает воевать сейчас, однако справедливого отношения к ним со стороны власти он не видит.
Симороз подытожил, что даже пребывание в резерве является вкладом в защиту страны, и это должно признаваться частью общего дела обороны.
