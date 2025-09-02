"Мне здесь пахнет выборами": ветеран разнес разрешение на выезд мужчин до 22 лет за границу



















В Украине не создают достаточных условий для молодых мужчин, в частности рабочих мест и перспектив развития, а власти принимают решения, позволяющие выезд за границу мужчинам до 22 лет. Такой шаг выглядит как политическое заигрывание с избирателями, а не как государственная позиция.

Выезд мужчин до 22 лет за границу (фото из открытых источников)

Об этом в эфире "Свобода Live" заявил ветеран и киевский общественный активист Олег Симороз.

По его мнению, разрешение на выезд молодежи в возрасте 18–24 лет во время войны является ошибочным решением, снижающим готовность мужчин служить.



"Вместо того чтобы стимулировать молодежь оставаться и служить, мы фактически открываем для них возможности уехать за границу", — сказал Симороз.

Он подчеркнул, что во время активной российской агрессии государство должно действовать в интересах национальной безопасности, а не избирательной кампании.

"Мне здесь очень пахнет выборами, мне не пахнет государственная позиция. Хотелось бы видеть историю, которая была бы в интересах украинского государства", – отметил ветеран.

Симороз также обратил внимание, что власти не демонстрируют системный подход к работе с молодежью:

"Я не вижу продвижения украинского образования для этих людей. Я не вижу создания новых рабочих мест. Даже в сфере оборонно-промышленного комплекса, который мы декларируем как приоритет этого нет".

Ветеран напомнил, что именно молодежь в 2014 году первой встала на защиту государства и продолжает воевать сейчас, однако справедливого отношения к ним со стороны власти он не видит.



"В 2014 году молодежь свалила на свои плечи защиту государства. В 2022 они тоже пошли воевать. А сейчас создается впечатление, что кто-то удобно ездит на их жертвенности и говорит: "Ну, молодцы, вы воевали тогда, а теперь мы решим, как вам жить дальше"", — сказал он.

Симороз подытожил, что даже пребывание в резерве является вкладом в защиту страны, и это должно признаваться частью общего дела обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко раскритиковал решение властей разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Свою позицию он высказал в Facebook.

"Свободный выезд за границу мужчин 18-22… Бесплатное питание 1-11 классов… Враг капитулировал? Экономический бум? Переполнена казна? Что дальше – двухчасовой рабочий день, пенсия после 35, уменьшение налогов втрое, бесплатные транспорт и медицина, нулевые тарифы ЖКХ? Гриценко.

