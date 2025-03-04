Мировое издание продолжает трансляции с Майдана Незалежности в Киеве



















Мировое агентство Reuters продолжает онлайн-трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве во время войны, когда это запрещено. И хотя трансляция уже закончилась, все же издание продолжает совершать нарушения во время военного положения, и сознательно или не сознательно работать на врага, транслируя в прямом эфире центр столицы Украины.

Трансляция Киева в прямом эфире. Скриншот из видео Reuters

"Вид на Майдан Незалежности в Киеве после того, как чиновник Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после его стычки с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе", – пишет Reuters в описании под трансляцией на своем Youtube -канале.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что издание установило камеру на гостинице "Украина" в Киеве и транслировало центр столицы в реальном времени 18 февраля.

Также "Комментарии" писали, что тысячи камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, контролируемые китайским производителем. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли журналисты проекта "Схемы". Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, активно используемых по всей стране.

Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к хакерским атакам. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут. Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с коммунистической партией. Журналисты обратили внимание, что китайские власти обязали компании предоставлять стране всю информацию, которую они считают необходимой для контрразведывательной деятельности. Следовательно, Пекин может овладеть записями из украинских городов, прифронтовых регионов и стратегических предприятий, говорится в материале.