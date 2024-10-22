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Миротворцы ЕС в Украине: Возможно, речь идет о «мирном плане», который украинцам не показали

Военные говорят, что первой реакцией на возможность размещения миротворцев ЕС после войны - смех, впрочем здесь могут быть неутешительные нюансы

22 октября 2024, 16:17
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Ткачик Олеся

Европейский Союз обсудит вопрос об отправке своих миротворцев в Украину после войны, пишет Politico.

Миротворцы ЕС в Украине: Возможно, речь идет о «мирном плане», который украинцам не показали

Миротворцы

На эту информацию отреагировал военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, первой реакцией на такую новость является смех.

"Отправить миротворцев в Украину ПОСЛЕ войны?! А зачем они тогда нужны? Сейчас такое усиление было бы ко времени, а зачем оно нам в мирное время?" – отметил Сазонов.

Впрочем, по его словам, в Европейском Союзе такие планы рисуют не потому, что не умеют думать.

"Может быть, наоборот? Может, они что-нибудь знают? Где именно будут стоять миротворцы? На Линии Боевого Столкновения? На границах 1991? Где еще? Возможно, речь идет о каком-то другом "мирном плане". Который нам еще не показали. Как дальше это и интереснее", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что государства Евросоюза могут серьезно поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Начиная с февраля 2024 года, президент Франции Эммануэль Макрон начал активно продвигать идею размещения французских войск на территории Украины. правда, впоследствии эта идея, не найдя поддержки среди других европейских лидеров, затихла. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц быстро прекратил такие инициативы, заявив, что "никаких сухопутных войск и солдат на украинской земле, отправленных туда европейскими странами или государствами НАТО, не будет". По словам анонимного консервативного депутата ЕС, в Европе будет рассмотрена возможность отправки миротворцев в Украину только после завершения войны. Европейские политики не хотят допустить эскалации конфликта.





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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sYeR86N2rA9nnRyrZJ5EB9NsMJ6jM8VoBVXCYeocY1GypzZTm3Mi4PmHcjpp6EMdl&id=100012574638321
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