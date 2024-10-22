Миротворцы ЕС в Украине: Возможно, речь идет о «мирном плане», который украинцам не показали

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Ткачик Олеся
Европейский Союз обсудит вопрос об отправке своих миротворцев в Украину после войны, пишет Politico.
Миротворцы
На эту информацию отреагировал военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, первой реакцией на такую новость является смех.
Впрочем, по его словам, в Европейском Союзе такие планы рисуют не потому, что не умеют думать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что государства Евросоюза могут серьезно поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Начиная с февраля 2024 года, президент Франции Эммануэль Макрон начал активно продвигать идею размещения французских войск на территории Украины. правда, впоследствии эта идея, не найдя поддержки среди других европейских лидеров, затихла. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц быстро прекратил такие инициативы, заявив, что "никаких сухопутных войск и солдат на украинской земле, отправленных туда европейскими странами или государствами НАТО, не будет". По словам анонимного консервативного депутата ЕС, в Европе будет рассмотрена возможность отправки миротворцев в Украину только после завершения войны. Европейские политики не хотят допустить эскалации конфликта.
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