Миротворцы ЕС в Украине: Возможно, речь идет о «мирном плане», который украинцам не показали

Европейский Союз обсудит вопрос об отправке своих миротворцев в Украину после войны, пишет Politico.

Миротворцы

На эту информацию отреагировал военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, первой реакцией на такую новость является смех.

"Отправить миротворцев в Украину ПОСЛЕ войны?! А зачем они тогда нужны? Сейчас такое усиление было бы ко времени, а зачем оно нам в мирное время?" – отметил Сазонов.

Впрочем, по его словам, в Европейском Союзе такие планы рисуют не потому, что не умеют думать.

"Может быть, наоборот? Может, они что-нибудь знают? Где именно будут стоять миротворцы? На Линии Боевого Столкновения? На границах 1991? Где еще? Возможно, речь идет о каком-то другом "мирном плане". Который нам еще не показали. Как дальше это и интереснее", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что государства Евросоюза могут серьезно поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Начиная с февраля 2024 года, президент Франции Эммануэль Макрон начал активно продвигать идею размещения французских войск на территории Украины. правда, впоследствии эта идея, не найдя поддержки среди других европейских лидеров, затихла. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц быстро прекратил такие инициативы, заявив, что "никаких сухопутных войск и солдат на украинской земле, отправленных туда европейскими странами или государствами НАТО, не будет". По словам анонимного консервативного депутата ЕС, в Европе будет рассмотрена возможность отправки миротворцев в Украину только после завершения войны. Европейские политики не хотят допустить эскалации конфликта.





