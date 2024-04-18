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«Миротворцев» из Карабаха бросят в украинский ад. На каком направлении их следует ждать

После выведение своих «миротворцев» из Нагорного Карабаха, РФ направит их в Украину. Как отметил в Фейсбуке военный обозреватель Александр Коваленко, на линии фронта следует ожидать две тысячи таких «миротворцев»

18 апреля 2024, 15:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Нагорном Карабахе так называемый "миротворческий контингент" России был сформирован на базе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2ОВА Центрального военного округа (известной своими преступлениями в Броварском районе Киевской области) и составлял штатно 1 960 человек, сообщил Александр Коваленко.

«Миротворцев» из Карабаха бросят в украинский ад. На каком направлении их следует ждать

Российсике "миротворцы"

По его информации, данные подразделения не имеют на вооружении тяжёлой техники типа ОБТ, зато имеют полную штатную комплектацию по ББМ, в основном БТР-82А – 90 единиц. Кроме ББМ подразделения полностью укомплектованы автомобильной и специальной техникой, около 400 единиц.

То есть, в вопросах комплектацией техникой, механизированной компоненты тут более чем достаточно, что крайне редко для подразделения оккупационных войск в зоне боевых действий в Украине, отметил эксперт.

Так же, подразделения так называемого миротворческого контингента были сформированы из кадровых военных, что значительно отличает их от состава большинства формирований оккупационных войск, формируемых сейчас из кого ни попадя, но есть нюанс.

"У кадровиков нет того опыта боевых действий, который есть у кого ни попадя. В целом, для двух тысяч счастливчиков из миротворческого контингента, нахождение в Карабахе было отпуском, а теперь их с предельно высокой вероятностью закинут в самый ад",
- говорит Коваленко.

При этом он уверен, что 2 тысячи россиян из миротворческого контингента не сыграют особой погоды в зоне боевых действий в Украине, но в той зоне, где они появятся, определённое давление всё же повысится.

"С учётом того, где оперирует 15-я ОМСБр, это может быть либо район Авдеевки, либо Лиманское направление. Хотя, с учётом роста важности для командования оккупационных войск наступления на Часов Яр, не исключено появление этих тел и в данной локации",
— подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме объяснили, почему Россия решила вывести своих "миротворцев" из Нагорного Карабаха.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02D6uZK1qcgZ3BCfReuqy7xim6umdPUUyBcZpmdVrf2MVm81xZcWubE5UJRgZt3ueel
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